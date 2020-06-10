Фонд гарантирования распродает активы банков-банкротов почти на 2,7 млрд грн

В течение текущей недели (c 9 по 12 июня) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 2 млрд 630,81 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

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По данным Фонда, на сумму 2 млрд 165,45 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 133,83 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков.

Кроме того, будет торговаться дебиторская задолженность перед банками за 331,53 млн грн.

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ТОП-8 банков по сумме выставленных на продажу активов:

АО "Банк "Финансы и Кредит"": на продажу выставлено активы на общую сумму 1 млрд 750,40 млн грн;

АО "Дельта Банк": 383,92 млн грн;

АО "Родовид Банк": 287,53 млн грн;

ПАО "Банк "Михайловский"": 129,48 млн грн;

ПАО "КБ "Хрещатик"": 60,35 млн грн;

АО ВТБ Банк: 10,40 млн грн;

ПАО "Банк Камбио": 8,73 млн грн.

Напомним, 28 мая Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Диамантбанк" и ПАО "Банк "Михайловский".