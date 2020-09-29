Политика 50 минут назад

Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание на Донбассе

Оно пройдет на следующей неделе в "нулевой зоне"

Фото: facebook.com/maksym.dyrdin Фото: facebook.com/maksym.dyrdin
Фото: facebook.com/maksym.dyrdin

Парламентская фракция "Слуга народа" одноименной партии президента Владимира Зеленского проведет выездное заседание на Донбассе.

Об этом заявил журналистам лидер фракции Давид Арахамия, сообщает "РБК-Украина".

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По его словам, выездное заседание на Донбассе пройдет, по сути, в "нулевой зоне". При этом он уточнил, что оно будет закрытым.

"Хотим поговорить с военными и мирным населением, в том числе", — добавил Арахамия.

Ожидается, что это заседание фракции СН пройдет на следующей неделе.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на заседании фракции "Слуга народа" 28 сентября не обсуждался вопрос внесения изменений в постановление о местных выборах. Он также подчеркнул, что в парламентской повестке дня нет этого вопроса.

Как известно, Россия считает, что постановление Рады противоречит Минским соглашениям, поскольку содержит другие условия проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Разумков также исключал возможность внесения изменений в постановление о выборах. По его мнению, это поставит под сомнение легитимность проведения выборов на остальной территории страны.

Напомним, что представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников в нормандском формате. В частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нормандская встреча на уровне лидеров может состояться до конца года. В свою очередь, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Как заявил российский чиновник, Россия считает, что условий для проведения саммита нет.

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