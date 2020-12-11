ГБР передало в суд дело начальника Кропивницкого СИЗО, допустившего бунт заключенных

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве 10 декабря завершили расследование в отношении начальника Государственного учреждения "Кропивницкий следственный изолятор", обвинительный акт направлен в суд. Об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что 16 декабря 2019 года вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, в частности свободного передвижения заключенных между режимными корпусами и камерами и отсутствия надлежащего контроля со стороны персонала, психологу отдела социально-воспитательной и психологической работы были нанесены легкие телесные повреждения одним из заключенных.

Вечером того же дня, заключенные вышли из камер через незапертую дверь и начали повреждать имущество учреждения. Для подавления массовых беспорядков в СИЗО и ликвидации их последствий были привлечены работники из разных межрегиональных управлений исполнения наказаний Министерства юстиции и подчиненных им учреждений.

В результате бунта в изоляторе государству в лице Минюста был нанесен ущерб на сумму более 130 тысяч грн. Начальника же СИЗО в связи с этим обвиняют в служебной халатности (часть 1 статьи 367 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также: Минюст вводит систему рейтингования тюрем

Напомним, 17 декабря 2019 года экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький заявил, что в СИЗО №14 в Кропивницком заключенные устроили бунт и взяли изолятор под контроль.

Экс-глава ведомства заявил, что бунт произошел после того, как из СИЗО попытались вывезти в изолятор временного содержания полиции двух помощников главного "смотрящего" за СИЗО по имени Арсен, а после чего — и его самого. При этом перед вывозом "смотрящего" оставили без присмотра, чем тот воспользовался, чтобы избить женщину-психолога и, как заявил Старенький, возможно, "не только избить", в ее же кабинете, а затем поднять бунт.

Впоследствии в Государственной уголовно-исполнительной службе заявили, что заключенный М. напал на сотрудницу СИЗО, угрожал ей и ее семье физической расправой, а также нанес ей телесные повреждения. Через несколько часов в СИЗО прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, но М. отказался от письменных объяснений, хамил правоохранителям, вел себя агрессивно и подстрекал других заключенных к групповому неповиновению, что и сработало, однако впоследствии бунт арестантов удалось подавить.

Спустя неделю после бунта, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в результате применения спецсредств при подавлении беспорядков 25 заключенных получили ранения разной степени тяжести. Прокуратура Кировоградской области тогда начала проверку законности их применения и возможного превышения полномочий группой быстрого реагирования.