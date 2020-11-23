Общество 7 минут назад

Минюст вводит систему рейтингования тюрем

Система учитывает более 350 показателей и поможет регулярно отслеживать прогресс тюрем в ключевых сферах

Денис Малюська. Фото: Facebook-страница чиновника Денис Малюська. Фото: Facebook-страница чиновника
Денис Малюська. Фото: Facebook-страница чиновника

Министерство юстиции вводит систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Денис Малюська.

"Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту SURG в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО", — отметил он.

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По словам чиновника, система учитывает более 350 показателей и поможет Минюсту регулярно отслеживать прогресс тюрем в сферах финансов, кадрового обеспечения, режима безопасности, социально-воспитательной работы, материальных условий, прав человека и здравоохранения.

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"Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях", — написал министр.

Ключевыми проблемами современного подхода Малюська видит то, что управление пенитенциарной системой не базируется на четких и измеряемых условиях, сбор статистики не унифицирован и редко используется для принятия решений, отсутствует инструмент для отслеживания прогресса тюрем как в отдельных сферах, так и в целом, а руководство системы и тюремный персонал могут иметь разное видение приоритетов деятельности и будущей реформы. Это, по словам чиновника, и сможет помочь устранить новая система.

"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели — делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силой не становится, пока не появляется рейтинг", — заключил он.

Отметим, в начале октября Малюська заявлял, что Минюст заработал уже 1 млн грн на продаже мест в платных камерах СИЗО.

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