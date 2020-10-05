Политика и экономика 1 час назад

Минюст уже заработал 1 млн грн на продаже мест в платных камерах СИЗО

Вырученные деньги якобы тратят на ремонт бесплатных камер в изоляторах

Камеры с улучшенными условиями содержания. Фото: Denis Malyuska / Facebook Камеры с улучшенными условиями содержания. Фото: Denis Malyuska / Facebook
Камеры с улучшенными условиями содержания. Фото: Denis Malyuska / Facebook

Продажа мест в платных камерах следственных изоляторов принесла государству первый миллион гривен.

За эти деньги тюремщики улучшают условия в бесплатных камерах, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

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По его словам, больше всего заработал Киевский следственный изолятор — 621 507 грн.

Ранее министр показал на фото очередной ремонт 12-местной камеры в Киевском СИЗО, который обошелся в 61 200 грн.

Напомним, первые платные камеры появились 8 мая в СИЗО Киева. Стоимость размещения в такой камере в Киеве зависит от срока, за который платят: за сутки — 2000 грн, за неделю — 8000 грн, за месяц — 12 000 грн.

Вскоре камеры с улучшенными условиями содержания появились и в других городах, в частности, Виннице и Житомире, Запорожье и Днепре, Николаеве и Одессе.

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В июле 2020 года Министерство юстиции запустило новую услугу: подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО. Если человека, у которого будет такой сертификат, возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания.

В Минюсте планируют с помощью платных камер убрать коррупцию, когда за лучшую камеру платили неофициально. Теперь деньги официально поступают в бюджетный специальный фонд.

Как сообщалось, по состоянию на 11 августа, за пользование платными камерами в следственных изоляторах (СИЗО) Украины уплачено более 495,5 тысяч грн.

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