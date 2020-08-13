За платные камеры в СИЗО уже заплатили почти полмиллиона грн — Минюст

По состоянию на 11 августа, за пользование платными камерами в следственных изоляторах (СИЗО) Украины уплачено более 495,5 тысяч грн.

Об этом сообщает в соцсети Facebook пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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По информации Минюста, новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО.

"Наибольшая сумма была уплачена за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора — 332 тысячи грн", — отмечают в Минюсте.

Напомним, Министерство юстиции Украины из-за недостаточного финансирования планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся деньги создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

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Ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые отказываются от еды во время пребывания в тюрьмах.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Минюст планирует дать возможность работать в Украине частным следственным изоляторам (СИЗО).

По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть деньги, смогут находиться в ожидании приговора суда.