ГБР поймало таможенников "Борисполя" на миллионных занижениях поступлений: все из-за кода

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем работникам таможенного поста "Борисполь — аэропорт" Киевской таможни в служебной халатности, из-за которой государство недополучило 7,6 млн грн.

Как говорится в сообщении бюро, в течение 2018-2020 годов данные сотрудники при растаможивании одного вида товара неправильно указывали его код согласно классификации товаров внешнеэкономической деятельности. Это привело к занижению суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей на вышеуказанную сумму.

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Таможенникам вменяют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и со штрафом до 750 необлагаемых минимумов или без такового. Расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение — Главное оперативное управление ГБР.

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