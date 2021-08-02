Налоговики обыскали "Киевзеленбуд": расследуют неуплату НДС при реконструкции парков

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве провели обыски в коммунальном объединении зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленбуд".

Как говорится в сообщении службы, следственные действия прошли в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов группой компаний.

Сообщается, что должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами "Киевзеленбуда" в 2019-2020 годах путем заключения сделок с фиктивными субъектами хоздеятельности уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн.

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По данным налоговой, в указанный период эти предприятия по заказу "Киевзеленбуда" осуществили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн грн.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях КП и других обществ обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерные документации и прочие документы. Расследование продолжается.

Напомним, что в Киеве уже почти три месяца продолжаются обыски правоохранителей и налоговиков во всевозможных коммунальных структурах в рамках расследования дел о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

В частности, ГФС ранее провела обыски в "Киевпастрансе", в "Киевводфонде" и КП "Инженерный центр".

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