Общество 60 минут назад

ГБР подозревает экс-налоговика в "слепоте" к застройщику, не уплатившему 42 млн грн налога

"Хитрый" бизнесмен платил налоги как физлицо, хотя фактически являлся предпринимателем

Фото: ГБР Фото: ГБР
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему ревизору-инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил реализацию многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов бизнесменом.

Как говорится в сообщении ГБР, инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, занимавшимся строительством и продажей недвижимости.

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Отмечается, что по закону он должен был зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, однако делал это как физическое лицо и платил только 5%.

"Инспектор "не увидел" нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн грн. Это привело к неначислению в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн грн", — говорится в сообщении.

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Экс-налоговику вменяют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение — Главное управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы. Расследование в отношении застройщика продолжается.

Напомним также, что накануне налоговики разоблачили сотрудников Юго-Западной железной дороги на воровстве миллионов через закупки списанных ранее тормозных дисков.

Ранее в июле сотрудники ГФС провели обыски в киевских коммунальных предприятиях "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за занижения НДС на 12 млн грн, а также в КП "Киевводфонд", где обнаружили воровство на ремонте бюветов и общественных туалетов.

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