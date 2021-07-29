ГБР подозревает экс-налоговика в "слепоте" к застройщику, не уплатившему 42 млн грн налога

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему ревизору-инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил реализацию многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов бизнесменом.

Как говорится в сообщении ГБР, инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, занимавшимся строительством и продажей недвижимости.

Отмечается, что по закону он должен был зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, однако делал это как физическое лицо и платил только 5%.

"Инспектор "не увидел" нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн грн. Это привело к неначислению в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн грн", — говорится в сообщении.

Экс-налоговику вменяют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение — Главное управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы. Расследование в отношении застройщика продолжается.

Напомним также, что накануне налоговики разоблачили сотрудников Юго-Западной железной дороги на воровстве миллионов через закупки списанных ранее тормозных дисков.

Ранее в июле сотрудники ГФС провели обыски в киевских коммунальных предприятиях "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за занижения НДС на 12 млн грн, а также в КП "Киевводфонд", где обнаружили воровство на ремонте бюветов и общественных туалетов.

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