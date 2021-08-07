Генсек ООН Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия.

Он сделал заявление по этому поводу, сообщается на странице генсека в Twitter.

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В частности, Гутерриш отметил, что обеспокоен ситуацией, которая сложилась с ядерным оружием.

"Я глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира", — написал он в микроблоге.

Также Гутерриш призвал все государства отказаться от применения опасного оружия, чтобы снизить риски.

Генсек ООН считает, что единственный выход из сложившейся ситуации — уничтожение ядерного оружия.

"Я призываю все государства, обладающие ядерным оружием, принять меры по снижению риска, индивидуально и совместно. Единственная гарантия от применения ядерного оружия — его полное уничтожение", — заявил Гутерриш.

Ранее генеральный секретарь ООН призвал к перемирию во время Олимпиады-2020 в Токио. По его мнению, все страны должны воздержаться от агрессии.

Также в ООН называли риски из-за пандемии коронавируса.

Напомним, с 2020 года общее количество развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось со 105 до более 3000. При этом около 2000 из них находились в состоянии повышенной боевой готовности и почти все они принадлежали России и США.

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