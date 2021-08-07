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Генсек ООН Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия

Генсек ООН считает, что единственный выход из сложившейся ситуации — уничтожение ядерного оружия

Антониу Гутерриш. Фото: twitter.com/antonioguterres Антониу Гутерриш. Фото: twitter.com/antonioguterres
Антониу Гутерриш. Фото: twitter.com/antonioguterres

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия.

Он сделал заявление по этому поводу, сообщается на странице генсека в Twitter.

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В частности, Гутерриш отметил, что обеспокоен ситуацией, которая сложилась с ядерным оружием.

"Я глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира", — написал он в микроблоге.

Также Гутерриш призвал все государства отказаться от применения опасного оружия, чтобы снизить риски.

Генсек ООН считает, что единственный выход из сложившейся ситуации — уничтожение ядерного оружия.

"Я призываю все государства, обладающие ядерным оружием, принять меры по снижению риска, индивидуально и совместно. Единственная гарантия от применения ядерного оружия — его полное уничтожение", — заявил Гутерриш.

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Ранее генеральный секретарь ООН призвал к перемирию во время Олимпиады-2020 в Токио. По его мнению, все страны должны воздержаться от агрессии.

Также в ООН называли риски из-за пандемии коронавируса.

Напомним, с 2020 года общее количество развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось со 105 до более 3000. При этом около 2000 из них находились в состоянии повышенной боевой готовности и почти все они принадлежали России и США.

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