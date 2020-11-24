Экономика 60 минут назад

Глава Минобразования обещает повышение зарплат педагогов почти на треть в 2021 году

Запланировано повышение зарплат учителей с января — на 20%, а с июля — еще на 8,3%

Сергей Шкарлет. Фото: Минобразования Сергей Шкарлет. Фото: Минобразования
Сергей Шкарлет. Фото: Минобразования

Проектом государственного бюджета на 2021 год предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов.

В частности, запланировано повышение с января — на 20%, а с июля — еще на 8,3%, сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, в проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля.

"Зарплаты педагогов будут расти... С января 2021-го размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе в области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля — еще на 8,3%", — написал глава Минобразования.

При этом он заверил, что деньги на такое увеличение должностных окладов и зарплат на следующий год предусмотрены.

Известно, что с 1 сентября 2020 года должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогов, были повышены на 5,8%.

Читайте также:
Повышение зарплат учителям в 2021 году: кто и сколько будет получать

Как сообщалось, в сентябре Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров предусмотреть 6 млрд грн на доплаты педагогам до конца 2020 года.

Напомним, в начале ноября Рада одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П.

Ранее Кабинет министров на очередном заседании 30 сентября утвердил Государственный стандарт базового среднего образования, который предусматривает, среди прочего, что в школе детям должны привить способность учиться на протяжении жизни.

Этот стандарт вступит в силу с 2022 года и будет касаться учеников, обучающихся по 12-летней программе.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинские вузы готовы принять граждан Беларуси — Минобразования
Украинские вузы готовы принять граждан Беларуси — Минобразования
Названа доля украинцев, которые получают зарплату свыше 25 000 грн
Названа доля украинцев, которые получают зарплату свыше 25 000 грн
Діагноз освіті: чому підручник з хімії радить дітям лікувати рак содою і що з цим робити
Діагноз освіті: чому підручник з хімії радить дітям лікувати рак содою і що з цим робити
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Глава патрульной полиции испытал на себе электрошокер, который раздадут патрульным (ВИДЕО)

  3. Дорогу к Николаевскому порту сделали полностью бетонной (ФОТО, ВИДЕО)

  4. В Киеве полиция и Нацгвардия оцепили посольство США

  5. В Киеве за выходные оштрафовали за нарушение карантина 243 заведения

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...