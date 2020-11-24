Глава Минобразования обещает повышение зарплат педагогов почти на треть в 2021 году

Проектом государственного бюджета на 2021 год предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов.

В частности, запланировано повышение с января — на 20%, а с июля — еще на 8,3%, сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

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По его словам, в проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля.

"Зарплаты педагогов будут расти... С января 2021-го размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе в области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля — еще на 8,3%", — написал глава Минобразования.

При этом он заверил, что деньги на такое увеличение должностных окладов и зарплат на следующий год предусмотрены.

Известно, что с 1 сентября 2020 года должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогов, были повышены на 5,8%.

Как сообщалось, в сентябре Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров предусмотреть 6 млрд грн на доплаты педагогам до конца 2020 года.

Напомним, в начале ноября Рада одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П.

Ранее Кабинет министров на очередном заседании 30 сентября утвердил Государственный стандарт базового среднего образования, который предусматривает, среди прочего, что в школе детям должны привить способность учиться на протяжении жизни.

Этот стандарт вступит в силу с 2022 года и будет касаться учеников, обучающихся по 12-летней программе.