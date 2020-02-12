Ермак заявил, что Украина должна стать "Меккой" для инвестиций

Одна из ключевых задач для украинской власти — обеспечить приток инвестиций в страну. Для этого уже созданы государственные программы и определены конкретные шаги.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, цель руководства страны — "сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой".

"У нас есть конкретные шаги, конкретные программы как это сделать. Сегодня это задание получили наши губернаторы, сегодня этим занимается правительство, занимаются все, кто привлечен к работе над улучшением инвестиционного климата в Украине", — заявил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил каждому инвестору, готовому вложить в Украину более $100 миллионов, персонального менеджера — "инвестиционную няню". Delo.ua разбиралось, как будет работать такой проект и что нужно сейчас для его старта. В частности, он будет работать на базе созданного при Кабинете министров в 2016 году Офиса по привлечению инвестиций — UkraineInvest.

Программа "Инвестиционная няня" предусматривает форму сотрудничества между инвестором и правительством Украины и созданием стимулов для первого. Для того, чтобы получить сопровождение "няни", инвестору необходимо будет заключить договор с правительством, в котором будет зафиксирован период инвестирования, перечень и объем инвестиционных стимулов и его обязательства относительно объема инвестиций, количества созданных рабочих мест и так далее. После начала работы проекта ожидается, что координацию, сопровождение и поддержку "инвестиционной няни" смогут получить как иностранные, так и украинские инвесторы.

Основным результатом работы проекта должны стать привлеченные в экономику страны инвестиций. "Няня" должна стать одним из инструментов для достижения цели правительства: за 5 лет привлечь $50 миллиардов. С другой стороны, в UkraineInvest ожидают, что инвесторы будут заинтересованы в получении стимула от государства, и это будет содействовать дальнейшим поступлениям в экономику Украины. И отмечают — одновременно с этим, правительство работает над системными изменениями для улучшения условий ведения бизнеса, обеспечения верховенства права и создания четкой системы и прозрачных процедур в стране.