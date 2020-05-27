Политика и экономика 1 час назад

ГМС возобновила оформление загранпаспортов в Киеве и области

Также восстанавливается работа сервиса "Электронная очередь"

Изготовление загранпаспорта. Фото: ГМС Изготовление загранпаспорта. Фото: ГМС
Изготовление загранпаспорта. Фото: ГМС

В Киеве и Киевской области территориальные подразделения Государственной миграционной службы возобновили работу и работают по обычному графику работы.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

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"С 25 мая в связи с ослаблением в стране карантинных мероприятий территориальные подразделения ГМС в городе Киев и Киевской области вернулись к полноценному режиму обслуживания граждан по всем направлениям деятельности миграционной службы", — говорится в сообщении.

Указано, что, согласно решению правительства, с 25 мая Миграционная служба Киевской области ослабила ограничения, установленные в связи с введением карантина в Украине.

В частности, все территориальные подразделения Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области работают по обычному графику работы, и восстанавливается работа сервиса "Электронная очередь".

В то же время в миграционной службе отмечают, что при посещении подразделений службы необходимо пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами и соблюдать безопасное расстояние между людьми.

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Напомним, в связи с введенными в Украине ограничениями, ГМС частично приостановила выдачу документов и загранпаспортов. Также не осуществлялось обслуживание лиц, предварительно записанных в электронную очередь.

Также в миграционной службе ранее отмечали, что лица, совершившие предоплату административных услуг, смогут воспользоваться оплаченной квитанцией позже — после отмены карантина.

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