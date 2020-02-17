Гончарук обещает 200 тысяч новых рабочих мест в 2020 году

Кабинет министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а через 5 лет — миллион.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает его пресс-служба в Telegram.

По словам главы правительства, целью Кабмина является сократить поиск работы до двух месяцев.

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"Цель нашего правительства на 2020 год — это плюс 200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет — 1 млн рабочих мест", — пообещал Гончарук.

Напомним, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому уровень безработицы по методологии Международной организации труда упадет в Украине с 7,6% в 2020 году до 5,2% в 2024 году, а уровень занятости увеличится с 68,2% до 71,4%.

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