Политика и экономика вчера, 23:08

Гончарук обещает 200 тысяч новых рабочих мест в 2020 году

А через 5 лет — 1 млн легальных рабочих мест

Гончарук обещает 200 тысяч новых рабочих мест в 2020 году Гончарук обещает 200 тысяч новых рабочих мест в 2020 году
Алексей Гончарук на производстве. Фото: poltava.to

Кабинет министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а через 5 лет — миллион.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает его пресс-служба в Telegram.

По словам главы правительства, целью Кабмина является сократить поиск работы до двух месяцев.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Цель нашего правительства на 2020 год — это плюс 200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет — 1 млн рабочих мест", — пообещал Гончарук.

Читайте также:
В Минэкономразвития рассказали, как власть привлечет $50 миллиардов инвестиций за 5 лет

Напомним, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому уровень безработицы по методологии Международной организации труда упадет в Украине с 7,6% в 2020 году до 5,2% в 2024 году, а уровень занятости увеличится с 68,2% до 71,4%.

Ранее Delo.ua рассказывало о том, что думают представители бизнеса об инициативе президента Владимира Зеленского предоставлять крупным инвесторам персонального менеджера — "инвестиционную няню".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Испании разрешили высчитывать деньги из зарплаты за перекуры
В Испании разрешили высчитывать деньги из зарплаты за перекуры
Гончарук пообещал украинцам за февраль самые низкие за всю зиму платежки
Гончарук пообещал украинцам за февраль самые низкие за всю зиму платежки
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Спокойствие или буря: что ждет валютный рынок

  2. "Я буду и дальше так делать" — глава фракции "Слуга народа" прямо под Радой нарушил ПДД

  3. Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8%

  4. В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб (ФОТО)

  5. Boeing снова поднял 737 MAX в небо (ВИДЕО)

Загрузка...