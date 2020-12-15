Горсовету Парижа выписали штраф за большое число женщин на руководящих должностях

Городской совет Парижа оштрафовали на 90 000 евро в соответствии с французскими законами о равенстве.

В частности, из-за дискриминации в отношении мужчин, сообщает The Times.

Указано, что правительство Франции наложило штраф после того, как выяснилось, что женщины получили 11 из 16 постов директоров и заместителей директора в совете в 2018 году, последнем году, за который имеются полные данные.

Закон от 2012 года требует от национальных правительственных ведомств и местных советов гарантировать, что ни один из полов не получает более 60% высокопоставленных назначений в любой конкретный год.

Известно, что в совете Парижа, где большинство составляют социалисты, доля женщин на руководящих должностях достигла 69%.

По словам критиков, такие бюрократические схемы, направленные на продвижение прав женщин, могут в итоге только навредить.

Напомним, количество женщин, избранных депутатами советов крупных городов Украины (от 100 тысяч жителей) в 2020 году выросла почти наполовину относительно предыдущего электорального цикла.

Как сообщалось, разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами в Украине составляет до 25%.