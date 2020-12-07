По результатам местных выборов в Украине на 50% увеличилось количество женщин в горсоветах

Количество женщин, избранных депутатами советов крупных городов (от 100 тысяч жителей) в 2020 году выросла почти наполовину относительно предыдущего электорального цикла. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра "Эйдос" и исследовательского агентства Fama о женском представительстве в местных советах в 2010-2020 годах.

В местных советах крупных городов по итогам выборов 2015 года доля женщин составила 21%, а в 2020 году — 31%. Способствовало же этому введение на прошедших выборах 40%-ной гендерной квоты в списках кандидатов от партий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Рост является существенным, поэтому можно утверждать, что в целом женщины квоты сработали и способствовали повышению уровня женского участия. С другой стороны, 31% — это значительно меньше, чем изначальная квота 40%. Также это меньше, чем общая доля женского населения Украины, которая достигает 54%", — заключают авторы.

Также они отмечают, что женщин обычно ставят в конце каждой пятерки единых партийных списков политических партий (квота в 40% касается каждой пятерки кандидатов в таком списке). Лишь 17% лидеров партийных списков в крупных городах были женщинами.

В то же время среди избранных депутатов областных советов доля женщин по итогам выборов оказалось чуть меньшей — 28%. Для сравнения, по результатам выборов Верховной Рады в 2019 году лишь 21% избранных нардепов были женского пола.