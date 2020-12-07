Политика 7 минут назад

По результатам местных выборов в Украине на 50% увеличилось количество женщин в горсоветах

Введение гендерной квоты на женское представительство подействовало лишь частично

В крупных городах выросла доля женщин-депутатов. Фото: Житомирский горсовет В крупных городах выросла доля женщин-депутатов. Фото: Житомирский горсовет
В крупных городах выросла доля женщин-депутатов. Фото: Житомирский горсовет

Количество женщин, избранных депутатами советов крупных городов (от 100 тысяч жителей) в 2020 году выросла почти наполовину относительно предыдущего электорального цикла. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра "Эйдос" и исследовательского агентства Fama о женском представительстве в местных советах в 2010-2020 годах.

В местных советах крупных городов по итогам выборов 2015 года доля женщин составила 21%, а в 2020 году — 31%. Способствовало же этому введение на прошедших выборах 40%-ной гендерной квоты в списках кандидатов от партий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Рост является существенным, поэтому можно утверждать, что в целом женщины квоты сработали и способствовали повышению уровня женского участия. С другой стороны, 31% — это значительно меньше, чем изначальная квота 40%. Также это меньше, чем общая доля женского населения Украины, которая достигает 54%", — заключают авторы.

Также они отмечают, что женщин обычно ставят в конце каждой пятерки единых партийных списков политических партий (квота в 40% касается каждой пятерки кандидатов в таком списке). Лишь 17% лидеров партийных списков в крупных городах были женщинами.

В то же время среди избранных депутатов областных советов доля женщин по итогам выборов оказалось чуть меньшей — 28%. Для сравнения, по результатам выборов Верховной Рады в 2019 году лишь 21% избранных нардепов были женского пола.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25% — Шмыгаль
В Украине разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25% — Шмыгаль
Мэром Черновцов выбрали Романа Кличука
Мэром Черновцов выбрали Романа Кличука
В Кривом Роге два экзитпола показали противоположные результаты выборов мэра
В Кривом Роге два экзитпола показали противоположные результаты выборов мэра
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом упал самолет: есть пострадавшие (ФОТО)

  3. В Кривом Роге два экзитпола показали противоположные результаты выборов мэра

  4. Государство впервые за 30 лет сделает заказ на самолеты у ГП "Антонов" — министр

  5. Новый сингл Макса Барских стал саундтреком к украинской ЛГБТ- драме La Plage

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...