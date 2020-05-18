Гору Фудзияму закрывают для альпинистов из-за коронавируса

Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Об этом сегодня, 18 мая, объявили власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам руководства префектуры, они не откроют ни один из путей для восхождения на Фудзияму в этом году.

Ранее Яманаси, еще одна центральная японская префектура, уже сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы.

Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

По данным префектур, впервые с 1960 года все четыре маршрута будут закрыты во время сезона восхождений.

Напомним, в Китае, чтобы спасти туризм, со стороны государства уже с 1 января 2020 года было принято решение обнулить НДС для туристических компаний.

Большие туристические компании обнулили зарплаты топ-менеджменту в пользу зарплат сотрудников или в фонд борьбы с коронавирусом.

Также благодаря запуску специальных предложений со скидками до 60% туристические компании увеличили спрос на услуги и тревел-продукты.