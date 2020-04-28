Госдолг Украины вырос до 2,255 трлн грн — Минфин

Колебания на валютном рынке продолжают влиять на состояние государственного долга Украины, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным Национального банка девальвация гривни по отношению к доллару США в марте 2020 составила 12,4%.

На этом фоне, в марте 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 10,1% до 2 трлн 255,5 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 3,6% до $80,38 млрд.

В Минфине отмечают, что объявление пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики не могли не сказаться на активности инвесторов на рынке капиталов.

В марте Министерство финансов из пяти запланированных провело три аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по итогам которых на финансирование госбюджета было привлечено 33 млрд грн.

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Деньги привлекались преимущественно в иностранной валюте, но по низким ставкам. На последнем аукционе, который состоялся 24 марта, средневзвешенные ставки доходности по номинированным в долларах США и евро ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца и 1,2 года составляли 3% и 2,22% соответственно. Доходность шестимесячных облигаций, номинированных в гривне на аукцион 3 марта составила 9,9%.

За отчетный период расходы по погашению государственного долга составили 9,6 млрд грн, в том числе, Украина погасила кредит в размере 200 млн канадских долларов ($141,8 млн), который был выдан Канадским экспортным агентством в 2015 году. Кредит был привлечен сроком на 5 лет по ставке 1,43% для стабилизации экономики Украины.

Расходы государственного бюджета по обслуживанию государственного долга составляли 20,1 млрд грн.

В министерстве добавили, что для обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Минфина остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.

Как сообщалось ранее, в феврале 2020 года Кабинет министров Украины принял решение создать Агентство по управлению государственным долгом Украины.

Напомним, за 2019 год совокупный государственный долг Украины в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн, до 1 998,3 млрд грн.

Перед этим в Минфине сообщили, что Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 400,7 млрд грн долга.