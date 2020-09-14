Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала 2020 года

Обнародованы данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2020 года.

При этом часть продуктов дорожают, а часть дешевеют, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным ведомства, за январь-август яблоки подорожали на 77,7% до 29 грн за кг, морковь — на 69,5% до 10,9 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 32,8% до 36,9 грн за кг.

В то же время лук подешевел на 34,3% до 5,9 грн за кг, картофель — на 25,8% до 10 грн за кг, яйца подешевели на 20,4% до 16,8 грн за десяток, филе куриное — на 14,1% до 87,4 грн за кг.

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По информации Госстата, за январь-август нынешнего года сигареты премиум-класса подорожали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,3% до 17,6 грн за бутылку.

Напомним, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки — на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую — на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Известно, что потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала 2020 года инфляция составила 1,2%.

При этом в августе фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Национального банка 5% ± 1%.

Как сообщалось, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.