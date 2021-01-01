Политика и экономика 1 час назад

Государство обязало сделать мобильную связь дешевле на четыре копейки за минуту с 1 января

НКРСИ планомерно снижает ставку интерконнекта с 2015 года

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

С 1 января 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, снизила ставку интерконнекта (расчетный тариф за терминацию голосового трафика в сетях связи) с 12 до 8 копеек за минуту.

Такое решение было принято на заседании НКРСИ 19 мая, а на сайте Верховной Рады говорится, что оно вступается в силу с начала нового года.

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Так, ставка интерконнекта — это цена, которую платит мобильный оператор другому оператору, на сеть которого совершен звонок его абонентом. Она влияет на цену звонка абонента на другие сети.

Нацкомиссия внесла изменения в отдельные пункты Расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках услуг пропуска трафика, заменив цифры и знак "0,12" цифрами и знаком "0,08" (фактически снизив ставку интерконнекта с 12 до 8 копеек). В НКРСИ, что себестоимость услуги составляет 3-6 копеек.

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Отметим, что НКРСИ снижает этот тариф с конца 2015 года. Например, в августе 2015 года решением Нацкомисии таксы снижены с 36 до 23 копеек за минуту, в августе 2016-го до 15 копеек, а с января 2019-го — до 12.

Напомним, ранее НКРСИ, по итогам заседания рекомендовала телекоммуникационной компании "Интертелеком" добровольно отказаться от 5 каналов в радиотехнологии "Цифровая сотовая радиосвязь CDMA-800", чтобы не мешать внедрению 4G-связи в диапазоне ниже частоты 1ГГц другими операторами.

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