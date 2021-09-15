Грабеж винзавода и пособничество оккупантам: в чем обвиняют экс-гендиректора "Массандры"

Бывшему "генеральному директору" захваченного российскими оккупантами винзавода "Массандра" в аннексированном Крыму сообщили об изменении подозрения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя, ранее правонарушительнице предъявляли обвинения по факту нарушения законов и обычаев войны.

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В прокуратуре АРК отмечают, что в конце февраля 2015 года подозреваемая была незаконно назначена на должность генерального директора винзавода.

В сентябре того же года, во время посещения "Массандры" президентом Российской Федерации и бывшим премьер-министром Италии, она самовольно изъяла из коллекции и откупорила одну из самых ценных бутылок энотеки — Jerez de la Frontera урожая 1775 года. Стоимость одной такой бутылки вина составляет более 100 тысяч долларов США.

В соответствии с законодательством Украины, это вино является национальным достоянием и имеет значительную историческую, научную и национальную ценность для государства.

Таким образом, "генеральная директор" Массандры, подозреваемая в совершении военного преступления, кроме этого обвиняется в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

По информации прокуратуры АР Крым, национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" — одно из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.

После оккупации полуострова Российской Федерацией в 2014 году имущество винзавода было незаконно захвачено оккупантами и передано в федеральную собственность управлению делами президента РФ.

В прокуратуре напомнили, что в январе 2016 года этой гражданке Украины было сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в АР Крым.

Напомним, в 2020 году российские власти Крыма продали винзавод "Массандра". Его приобрела дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" за 5 млрд 327 млн рублей.​ В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

ООО "Южный проект" принадлежит банку "Россия", основным акционером которого является Юрий Ковальчук. СМИ называют его "кассиром Путина".