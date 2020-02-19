В Мариинском парке фонари за 18 млн, которыми заменили старинные, поржавели спустя месяц

В Мариинском парке, расположенном в самом центре Киева возле Верховной Рады пришли в негодность фонари, установленные в начале зимы. Об этом стало известно из сообщения киевоведа Семена Широчина в социальной сети Facebook. Delo.ua разузнали, каким образом новые светильники оказались испорченными, и что с этим будут делать киевские власти.

4 февраля киевляне обнаружили, что новые испанские фонари, установленные в старейшем парке Киева, покрылись коррозией.

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Примечательно, что для установки новых опор освещения коммунальщики уничтожили монументальные торшеры, которые простояли здесь 70 лет. "Китайско-испанские фонари в Мариинке уже меняют из-за ржавого состояния... Месяц простояли (предыдущие — почти 70 лет). При этом их сразу же заменяют на новые такие же, а ржавые якобы везут пескоструить... На пескоструй новых у них есть деньги, а на пескоструй исторических нет? И откуда у них запасные? Куплено больше, чем в тендере? или установлено меньше?", — возмутился Широчин.

На опубликованных снимках видно, что десятки фонарей, стилизованных под старину (аналогичные есть в Мадриде и Неаполе — Delo.ua) в разных местах покрылись ржавчиной. И это при том, что их устанавливали всего пару месяцев назад.

В КГГА считают, что старые опоры освещения нуждались в капремонте. Многие из них имели ртутные или натриевые светильники, которые были дорогими в обслуживании. Кроме того, в самом парке много лет не было комплексной реконструкции, что негативно отобразилось на состоянии систем освещения. Например, последняя реконструкция зеленой зоны была в 2003 году, но тогда исторические фонари решили не трогать. И по словам чиновников из коммунального предприятия "Киевгорсвет", некоторые светильники не реставрировались с 1956 года.

Также столичные власти винят в происходящем события Оранжевой революции и Революции Достоинства. Мол, из-за противостояний и обустройства палаточных городков был нанесен ущерб санитарно-техническому состоянию Мариинского парка. В январе 2014 года (за месяц до окончания противостояний — Delo.ua) в "Киевгорсвете" даже подсчитали ущерб, нанесенный внешним опорам освещения на входе в парк в 664 тысячи гривен. Примечательно, но после окончания Революции Достоинства новых подсчетов от коммунальщиков так и не было.

Исходя из "огромного" ущерба в "Киевгорсвете", спустя 5 лет после Революции Достоинства, решили затеять капитальную реконструкцию всего освещения в главном парке страны. В конце сентября 2019 года строительная компания "Тесла" подписала с коммунальным предприятием договор на замену опор освещения на 18 миллионов гривен. Зимой в парке появились новые якобы "испанские" фонари в количестве 191 штук. Но в начале февраля 2020 года они по известной киевской традиции "устали".

Коммунальщики до сих пор не знают, как же так получилось, что новые фонари приобрели вид барахла. "Сейчас мы проводим мероприятия для установления причин коррозии опор внешнего освящения. Согласно условиям договора с подрядчиком, он отвечает за качество, и в случае любого несоответствия с государственными строительными нормами несет все затраты", — рассказал Delo.ua Владимир Круценко, директор КП "Киевгорсвет".

Но вот киевляне подозревают, что новенькие фонари никакие не испанские, а китайские, и что стоят они значительно дешевле, чем были куплены властями. На одном из сайтов по продаже светильников киевлянка Дарина Нелозим нашла такие же. Правда стоят они в несколько раз дешевле. Коммунальщики эти моменты пока игнорируют.

Примечательно, что неделю назад в парке рабочие в спешке закрашивали фонари черной краской. Но в КП "Киевгорствет" отреклись от этих работ: по их заверениям, всю ответственность за состояние фонарей несет генподрядчик.

Исторические же фонари с Мариинского парка ныне валяются на складах коммунальщиков, и их, возможно, когда-нибудь отреставрируют. По крайней мере такую позицию высказал глава КГГА Виталий Кличко в ответ на запрос Семена Широчина.

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Однако все исторические фонари Киева может ждать печальная судьба. Ведь, согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия", фонари и опоры к ним не определены, как объекты, которые могут получить статус памятника и быть защищены законодательно. Киев уже утратил оригинальные светильники начала ХХ века из ботсада имени Фомина, сквера имени Валерия Чкалова и многих центральных улиц. И самое интересное, что ни городские чиновники, ни государственные не могут дать ответ на вопрос, куда же они пропали с улиц и парков города.

Постепенно пришли в негодность и сотни фонарей на Голосеевском проспекте. Они были установлены в 1950-е годы, и если их и ремонтировали, то лет 30 назад. Планов по их реставрации в Киеве нет. В КП "Киевгорсвет" корреспонденту Delo.ua ответили, что все старые фонари вместе с красивейшими узорами будут заменены на современные уже в этом году. На вопрос, почему их не реставрируют на предприятии, отвечать не стали.

Отметим, что портятся фонари не только на улицах города, но и в столичной подземке. Например, на самой новой станции метро "Теремки", открытой в 2013 году, опоры светильников уже начали ржаветь.

Тем временем небезразличные киевляне объединили свои усилия и создали перечень всех исторических фонарей столицы. Уже сейчас в реестр занесено несколько сотен необычных элементов освещения.

Василий Михальчук, специально для Delo.ua