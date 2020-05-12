Италия намерена легализовать 500 тысяч трудовых мигрантов-нелегалов

В Италии коалиция намерена легализовать 500 тысяч нелегальных мигрантов на фоне пандемии коронавируса.

Об этом пишет издание La Repubblica.

Указано, что правительственная коалиция согласовала компромисс относительно возможной легализации иностранцев, работающих в сельском хозяйстве, на строительстве и в уходе за больными и людьми пожилого возраста.

В частности, нелегальным мигрантам хотят предоставить шестимесячное разрешение на проживание на период поиска работы. Если им удастся заключить трудовой договор, разрешение на проживание продлевается на срок действия договора.

В то же время работники на фермах будут легализованы только в том случае, если их работодатель подаст соответствующую заявку, и им придется доказать, что они ранее работали в секторе.

При этом относительно работодателей, которые хотели бы легализовать своих работников, штрафы не предусмотрены.

Однако через несколько часов после достижения договоренностей "Движение 5 звезд" заявило, что не поддерживает сделку.

"Для нас сделка не закрыта, соглашения нет. Дебаты продолжаются", — заявил заместитель министра внутренних дел Карло Сибилиа от этого движения.

Также партия не поддерживает "амнистию" для работодателей, заявляя, что отсутствие наказания за нелегальное трудоустройство является "преступным щитом".

"Непонятно, как можно предоставить уголовную и административную амнистию для тех, кто эксплуатировал нелегальных рабочих. Тех, кто это делал, следует преследовать по закону", — считает Сибилиа.

Как известно, из-за пандемии коронавируса тысячи работников-нелегалов не могут вернуться из Италии на родину.

Напомним, 29 апреля авиационные власти не выпускали чартерный рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Самолет смог улететь лишь после того, как поднялся нешуточный скандал.