Происшествия 50 минут назад

Из "Борисполя" хотели переправить в Китай крупнейшую партию янтаря (ФОТО)

Сотрудники Нацполиции изъяли янтарь в рамках уголовного производства. Общий вес — 285 кг

Фото: Facebook/Киевская таможня ГТС Фото: Facebook/Киевская таможня ГТС
Фото: Facebook/Киевская таможня ГТС

Вечером 4 декабря в аэропорту "Борисполь" сотрудники по борьбе с контрабандой Киевской таможни предотвратили незаконный вывоз 285 кг необработанного янтаря из Украины в Китай.

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Как сообщает пресс-центр Киевской таможни Государственной таможенной службы, гражданин планировал отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест.

В таможенном отношении свое отправление мужчина задекларировал как вещи.

В аэропорту "Борисполь" при таможенном досмотре в каждом пакете был обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков. Общий вес камней составляет 285 кг.

Сотрудники Нацполиции изъяли янтарь в рамках уголовного производства.

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"Это едва ли не самая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы, в частности таможенного поста "Борисполь"", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Служба безопасности Украины заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.

Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.

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