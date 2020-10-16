В Украине провели первый аукцион по продаже янтаря

В пятницу, 16 октября, прошел первый в Украине открытый аукцион по продаже янтаря-сырца. Как сообщает пресс-служба Волынского облсовета, в сессионном зале которого проходил аукцион.

На нем продано 627 кг янтаря, добытого коммунальным предприятием облсовета "Волыньприродресурс", на общую сумму 21,65 млн грн, или 763,7 тыс. долларов. Всего на торги было выставлено 1084 кг камня.

Часть участников присутствовало в зале, часть следила за торгами дистанционно. На аукционе было два иностранных участника.

Янтарь самой мелкой фракции — до 2 г — продавался одним лотом в 18,8 кг. Его продали за 50 $/кг при стартовой цене 20 $/кг.

Стартовые цены на камни более крупных размеров были установлены в следующем размере: 2-5 г — за 130 $/кг; 5-10 г — 250 $/кг; 10-20 г — 625 $/кг; 20-50 г — 1290 $/кг; 50-100 г — 1690 $/кг; 100-200 г — 2100 $/кг; 200-300 г — 2670 $/кг; 300-500 г — 2870 $/кг.

Янтарь фракции от 500 до 1000 г не продавался, поскольку его оставляют для Министерства финансов и Музея драгоценных камней и металлов. Предприятие ждет их пожеланий и предложений по цене.

Крупнейшими по стоимости лотами на аукционе оказались 100 кг камней от 100 до 200 г, проданных за 2100 $/кг, и 200 кг более мелкого янтаря (от 20 до 50 г) по цене 1690 $/кг.

"Волыньприродресурс" считает аукцион успешным как для первого раза. Дальнейшие аукционы планируется проводить ежемесячно, а впоследствии продавать не только сырец, но и ювелирные изделия из янтаря.

Предприятие создано в 2016 году. В следующем году оно получило четыре спецразрешения на добычу янтаря на площади 52 тыс. га, а также спецразрешения на добычу торфа и меди.

Добычу янтаря ведет подрядная организация — ООО "Надравыдобування", нанимающая для этого местных жителей Маневичского района Волынской области. Зарплату они получают из расчета 1520 грн за смену.

Напомним, в июле прошли аукционы по получению спецразрешений на добычу янтаря в Ровенской области.