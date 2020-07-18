Политика и экономика 30 минут назад

В Украине выдали первые спецразрешения на добычу янтаря

От легализации добычи янтаря в Ровенской области в бюджет уже поступило около 40 млн грн

Добыча янтаря в Ровенской области. Фото: из открытых источников Добыча янтаря в Ровенской области. Фото: из открытых источников
Добыча янтаря в Ровенской области. Фото: из открытых источников

В Украине состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами, в частности на легальную добычу янтаря.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, 2 участка в 10 га в Алексеевке Сарненского района выставили на сайте "Prozorro" еще в июне, а уже 17 июля состоялись онлайн торги.

"Начальная цена первого участка была 319,6 тысяч грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тысяч грн. Второй участок стартовал с 333,2 тысяч грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", — рассказал Коваль.

Указано, что всего участие в первом аукционе приняли 4 фирмы, а во втором — 6.

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Таким образом, победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках.

Как подчеркнул глава Ровенской ОГА, новый закон о янтаре, инициированный президентом Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечный камни — легально.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, регулирующий сферу добычи янтаря. К правонарушителям может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

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