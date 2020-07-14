Кабмин настаивает на кандидатуре Олега Уруского в качестве вице-премьера по промышленности

Премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении вице-премьер-министром по вопросам промышленности Олега Уруского.

Проект постановления №3842 зарегистрировали в парламенте во вторник, 14 июля.

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Отметим, что в понедельник, 13 июля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил — кадровые вопросы ВР может рассмотреть в пятницу, 17 июля.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины предложил назначить на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, который ранее занимал пост главы Государственного космического агентства (2015 год).

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Олег Уруский родился в Тернополе в 1985 году, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, является доктором технических наук. В девяностых сначала работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины, а потом до 2000 года возглавлял одно из управлений в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. С 2003 по 2005 года руководил одним из отделов в секретариате правительства Украины, а в 2005-м стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

Однако позже Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В разделе "даты и состояние прохождения" проекта постановления указывалось, что документ "снят с рассмотрения".