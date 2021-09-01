Кабмин назначил временного главу ГФС перед ее ликвидацией

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы на начальника управления обеспечения деятельности службы Анатолия Александрова. Об этом говорится в распоряжении правительства №1019 от 30 августа.

Напомним, что 20 августа распоряжением №976 Кабмин уволил с должности главы ГФС Вадима Мельника, назначив его следующим распоряжением директором нового органа — Бюро экономической безопасности.

Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

Александров родился в 1983 году. В 2013-2014 годах работал в Главном управлении статистики в Одесской области, после чего недолго работал ревизором налоговой инспекции в Ильичевске Одесской области, а затем ушел в бизнес.

Также был помощником депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Ивана Крулько. В 2015 году баллотировался одновременно в Ильичевский горсовет и Одесский облсовет от "Батькивщины".

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В 2017 году стал советником главы ГФС на общественных началах. В мае-сентябре 2018 года работал замдиректора департамента организации работы ГФС — начальником управления международных связей, затем недолго пробыл замдиректора департамента стратегического развития и международного сотрудничества, а с 22 октября 2018 года возглавил этот департамент.

Последний уже, по всей видимости, руководитель ГФС в 2005 году закончил с отличием Одесский национальный университет имени Мечникова по специальности "физика полупроводников и диэлектриков". В 2005-2008 годах учился там же в аспирантуре.

В 2007-2010 годах также учился в Институте инновационного и последипломного образования ОНУ, получив специальность "международные экономические отношения". Кроме того, в 2013 году закончил Одесский региональный институт госуправления Национальной академии госуправления при президенте, став магистром госуправления.