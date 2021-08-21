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1 час назад

Бюро экономической безопасности возглавил глава ГФС Вадим Мельник

Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба

Вадим Мельник Вадим Мельник
Вадим Мельник

21 августа Кабинет министров Украины избрал Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в Кабмине и "Слуге народа".

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Как передает "Левый берег", эту информацию также подтвердил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

"Согласно моим источникам в Кабмине, главой Бюро экономической безопасности назначен Вадим Мельник", — заявил Гончаренко.

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Ранее конкурсная комиссия по отбору директора новосозданного Бюро экономической безопасности не допустила к конкурсу бывшего министра финансов, экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

Стоит отметить, что в конкурсную комиссию по отбору главы БЭБ входило девять человек: три представителя от СНБО, столько же — от Кабинета министров, еще три — от Верховной Рады. Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов.

Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в конце января. Президент Владимир Зеленский подписал его лишь 22 марта.

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