Общество 40 минут назад

Кабмин поддержал законопроект об электронных билетах в общественном транспорте

В правительстве отметили, что сегодня в Украине действуют правила 1969 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров поддержал законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Такое решение украинское правительство приняло во время очередного заседания в среду, 23 июня.

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Законопроектом, который уже направлен в Верховную Раду, предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины, чтобы определение электронного билета, наряду с бумажным билетом, было основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа. В документе отмечается, что "электронный билет — это электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа".

В пояснительной записке к проекту говорится, что в Украине все еще действует норма 1969 года относительно формы билетов и других проездных документов, порядка продажи и пользования ими. При этом электронный билет не имеет и не может иметь установленной формы, а сама информация в нем может быть только визуализированной.

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"Описанная проблема требует своего решения путем внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте", — говорится в документе.

Напомним, что Министерство инфраструктуры 6 апреля представило электронный билет единого муниципального транспортного процессинга для украинских городов.

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