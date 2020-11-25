Политика 1 час назад

Кабмин предлагает Раде ввести указание в бюллетенях прежних фамилий кандидатов-двойников

Необходимость таких изменений обусловлена ​​случаями введения в заблуждение избирателей

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс, предусматривающий обязательное указание в бюллетенях и избирательных информационных материалах сведений о недавней смене кандидатами фамилий.

Как сообщил на своей странице в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, документ был одобрен на заседании Кабмина 25 ноября.

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"Предлагается ввести информирование избирателей о кандидатах, которые в течение шести последних месяцев до дня выборов меняли фамилию и/или собственное имя (одно из имен или все) и/или отчество путем обязательность внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК", — сообщил он.

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По словам Мокана, необходимость таких изменений обусловлена ​​нередкими случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности.

Отметим, впрочем, что более распространенной, чем смена кандидатами фамилий перед выборами, избирательной технологией является привлечение заинтерересованными сторонами к участию в выборах "настоящих" однофамильцев и тезок наиболее популярных кандидатов или людей с максимально похожими фамилиями.

Такие случаи происходят не только на местных выборах, но и, к примеру, на президентских, как это произошло в 2019 году, когда 10-е место из 39 с результатом 117 693, или 0,62% голосов занял нардеп Юрий Владимирович Тимошенко — однофамилец занявшей третье место Юлии Владимировны Тимошенко.

Напомним также, что 3 ноября Рада приняла закон, позволяющий гражданам Украины менять отчество.

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