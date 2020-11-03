Общество 1 час назад

Украинцам разрешили менять отчество

Парламент окончательно проголосовал за закон о возможности смены ФИО

Фото: volynnews.com Фото: volynnews.com
Фото: volynnews.com

Верховная Рада позволила гражданам Украины менять отчество. За соответствующий законопроект №2450 во втором чтении и в целом, согласно данным на сайте парламента, проголосовало 259 депутатов при 50 воздержавшихся.

В подавляющем большинство за него голосовали фракции "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Во фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь" не оказалось ни одного голоса "за", а пять депутатов проголосовали против.

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Принятым законом вносятся изменения в Гражданский и Семейный кодексы, согласно которым лицо, достигшее 16-летия, может по своему усмотрению поменять не только имя и фамилию, но и отчество.

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С 14-летнего возраста это возможно по согласию родителей, попечителей или одного из родителей, если второй умер, недееспособен или лишен родительских прав. Если один из двух родителей такого подростка выступает против, спор будет решаться органом опеки или судом.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, он был разработан во исполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" и устранения законодательных пробелов в этом вопросе.

Напомним, что документ был подан в парламент рядом депутатов еще год назад — в ноябре 2019 года. 3 июня его приняли в первом чтении.

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