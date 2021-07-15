Кабмин сократил лесхозам процент отчислений в госбюджет

Кабинет Министров Украины на заседании 14 июля принял постановление о Порядке отчисления лесохозяйственными предприятиями в государственный бюджет части чистой прибыли.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и экологии, теперь государственные лесхозы будут отчислять в бюджет 50% чистой прибыли. До этого отчисления части чистой прибыли составляло 80%, на развитие предприятия оставалось только 20%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Таким образом, лесные хозяйства будут оставлять себе 50%, 30% из которых в обязательном порядке будут направлены на приобретение основных средств, необходимых для проведения мероприятий по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов.

В Минэкологии отмечают, что это позволит закупать больше противопожарной техники с оборудованием и систем наблюдения для предотвращения возникновения лесных пожаров.

Кроме того, предприятия смогут увеличить объемы выращивания посадочного материала для высадки 1 млрд деревьев в рамках программы Президента Украины "Зеленая страна".

По прогнозам, чистый доход от реализации продукции увеличится до 20 млрд грн, а чистая прибыль — до 500 млн гривен.

В среднем по отрасли налоги составляют 42% от чистого дохода от реализации продукции. При улучшении финансовых показателей возможен просмотр части чистой прибыли до 30%.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология"подписал указ о старте проекта "Зеленая страна".

В рамках этого проекта за 10 лет планируется увеличить площади лесов на 1 млн гектаров и за три года высадить в Украине 1 млрд деревьев.

.