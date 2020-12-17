Кабмин установил новые нормативы прибытия бригад скорой помощи

Кабинет министров внес изменения в нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия, распределив вызовы на четыре типа. Как сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, соответствующее постановление было принято 16 декабря.

В частности, обращения по предоставлению экстренной медпомощи в зависимости от состояния пациента будут определяться как критические, экстренные, неэкстренные или непрофильные. От этого будет зависеть и целевое время приезда бригады медиков.

Так, для критических вызовов оно установлено на уровне 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру, для экстренных — 20 минут.

Также определены предельные процентные отклонения от целевых показателей, что позволит осуществлять оценку эффективности сети медпомощи и оптимизировать ее работу, в частности в части оптимизации мест базирования бригад ЭМП и маршрутов их движения.