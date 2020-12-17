Общество 8 минут назад

Кабмин установил новые нормативы прибытия бригад скорой помощи

В критических случаях медики должны будут доехать за 10 минут с момента получения вызова

Фото: Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Фото: Научно-практический центр профилактической и клинической медицины
Фото: Научно-практический центр профилактической и клинической медицины

Кабинет министров внес изменения в нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия, распределив вызовы на четыре типа. Как сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, соответствующее постановление было принято 16 декабря.

В частности, обращения по предоставлению экстренной медпомощи в зависимости от состояния пациента будут определяться как критические, экстренные, неэкстренные или непрофильные. От этого будет зависеть и целевое время приезда бригады медиков.

Кратко и по делу в Telegram

Так, для критических вызовов оно установлено на уровне 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру, для экстренных — 20 минут.

Также определены предельные процентные отклонения от целевых показателей, что позволит осуществлять оценку эффективности сети медпомощи и оптимизировать ее работу, в частности в части оптимизации мест базирования бригад ЭМП и маршрутов их движения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин согласовал возвращение еще одного губернатора
Кабмин согласовал возвращение еще одного губернатора
Кабмин освободил от НДС ввоз тестов и оборудования для выявления Covid-19
Кабмин освободил от НДС ввоз тестов и оборудования для выявления Covid-19
Кабмин разрешил подавать документы на регистрацию авто через электронный кабинет водителя
Кабмин разрешил подавать документы на регистрацию авто через электронный кабинет водителя
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ГФС разоблачила сеть пиццерий в неуплате 75 млн грн налогов (ФОТО)

  3. В Кировоградской области рабочие урановых рудников перекрывают несколько дорог (ВИДЕО)

  4. Зеленский победил бы Разумкова во втором туре выборов — опрос

  5. Кто должен платить за услуги риэлтора

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...