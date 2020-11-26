ГСЧС получила пятый спасательный вертолет H225 (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 26 ноября встретили уже пятый вертолет H225 Super Puma, который Украина получила в рамках создания системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел. Как говорится в сообщении службы, новый вертолет получил бортовой номер 56.

Предыдущий французский вертолет ГСЧС получила еще в конце января. В отличие от трех прежних, он дополнительно был оснащен для проведения аварийно-спасательных операций лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

ГСЧС отмечает, что все четыре полученных ранее вертолета активно привлекались в 2020 году для выполнения задач по назначению, в частности при ликвидации масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения в, Житомирской и Луганской областях, для выполнения рейсов санавиации во время дождевых паводков в Карпатах, а также для дежурств в ходе обеспечения безопасности на местных выборах.

В целом же в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиабезопасности и защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.

Напомним, в конце октября ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов на базе Ford Ranger.

Тем временем Госбюро расследований недавно провело обыски в ГСЧС, найдя доказательства того, что к упомянутым масштабным пожарам в Луганской области привела коррупция в луганском управлении службы.