Транспорт 50 минут назад

Шмыгаль рассказал, сколько Украина планирует тратить на развитие авиастроения

В случае выполнения этой программы, объем реализованной продукции составит порядка 300 — 350 млрд грн

Фото: Facebook/ГП "Антонов" Фото: Facebook/ГП "Антонов"
Фото: Facebook/ГП "Антонов"

Руководство Украины планирует каждый год выделять на развитие авиастроительной отрасли 2 млрд грн.

Об этом 11 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

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"Сегодня мы утвердим концепцию программы государственного развития авиационной промышленности до 2030 года… В программе представлены два варианта развития авиастроительной отрасли. В частности, базовый вариант предусматривает финансирование авиационной отрасли со стороны государства на, примерно, 2 млрд грн ежегодно. Это позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов", — сообщил премьер.

Шмыгаль добавил, что в случае выполнения этой программы, объем реализованной продукции составит порядка 300 — 350 млрд грн.

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Как сообщалось ранее, 27 июня 2020 года в Харькове прошел съезд ассоциаций авиастроителей, в ходе которого поднимались такие вопросы, как выпуск серийных самолетов с 2014 года, долги Харьковского авиационного завода, сложности с иностранными контрактами у завода "Антонов" и отсутствие госзаказов на авиационную технику. 

Во время собрания представители авиационной отрасли потребовали от государства не только создания министерства, но и создания национального перевозчика, госзаказов, как в гражданской, так и в военной сфере, и активной помощи в поиске партнеров. 

Напомним, в январе ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", представило потенциальным заказчикам собственную разработку — квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций.

Руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний работник завода Максим Шеремет, аспирант специальности "Авионика" в КПИ имени Сикорского. 

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