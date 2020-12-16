Кабмин освободил от НДС ввоз тестов и оборудования для выявления Covid-19

Кабинет министров расширил перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость, тест-системами и оборудованием лабораторной диагностики для выявления коронавируса.

Как передает "Интерфакс-Украина", в соответствующем постановлении речь идет о тест-системах для иммуноферментного анализа и тестирования на антиген.

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Помимо этого, правительство утвердило постановление, упрощающее закупку лекарственных средств для лечения пациентов с Covid-19.

В частности, требования постановления Кабмина №333 "Некоторые вопросы госрегулирования цен на лексредства и медизделия" не будут распространяться на закупку препаратов для лечения таких пациентов, что призвано улучшить доступ медучреждений к лексредствам.

Напомним, 2 декабря Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и обложения НДС при ввозе в Украину импортные вакцины от Covid-19.