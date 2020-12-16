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В мире 40 минут назад

Очередной препарат оказался бесполезным для госпитализированных с Covid-19 — исследование

В Великобритании завершают исследование влияния азитромицин, и предварительные выводы неутешительны

Фото: Doctor4U Фото: Doctor4U
Фото: Doctor4U
Партнерский материал

Антибиотик азитромицин, приобретший глобальную популярность в начале пандемии коронавирусной болезни, оказался бесполезен при лечении госпитализированных с Covid-19 пациентов. Как передает Liga.net, об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Recovery Trial.

Ранее азитромицин был предложен для лечения Covid-19 на основании его иммуномодулирующего действия. Его широко используют для лечения таких пациентов из-за его теоретического потенциала для уменьшения воспаления легких (ключевой особенности тяжелой формы болезни).

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В рамках исследования с 7 апреля по 27 ноября в Великобритании случайным образом распределяли госпитализированных пациентов на две группы: с обычным стандартом лечения (5182 человек) и с таким же стандартом плюс прием азитромицина по 500 мг раз в день перорально или внутривенно в течение 10 суток или до выписки (2582 человек). Пациенты включались в исследование в среднем через восемь дней после появления симптомов.

В течение 28 суток умерли 496 пациентов с азитромицином (19%) и 997 пациентов без него (19%). При этом между двумя группами не было значимой разницы ни в риске перехода на искусственную вентиляцию легких, ни в продолжительности госпитализации.

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Отмечается, что наблюдение завершено для 73% участников и будет полностью обработано к концу года. Публикация разрешена, поскольку регулятор сделал вывод, что доступных данных уже достаточно для вывода о том, что использование азитромицина у пациентов, госпитализированных с Covid-19, должно быть ограничено больными, у которых есть четкие показания к антимикробным препаратам.

Авторы опасаются, что повсеместное использование этого средства при Covid-19 может привести к массовой резистентности бактерий к этому антибиотику.

Recovery Trial — проводимые с марта крупные рандомизированные клинические испытания для проверки ряда потенциальных методов лечения Covid-19. В них сейчас изучают эффективность тоцилизумаба (инъекционное противовоспалительное), плазмы выздоравливающих с антителами, коктейля моноклональных антител Regeneron, колхицина (популярное на Западе противовоспалительное) и аспирина (обычно используется для разжижения крови).

Азитромицин — уже четвертый препарат, проверенный Recovery Trial. Ранее исследования показало, что ни гидроксихлорохин, ни лопинавир (средство от ВИЧ) не эффективны при Covid-19. В то же время наблюдения четко показали, что дексаметазон снижает риск смерти примерно на 30% среди пациентов на ИВЛ, и на 20% среди нуждающихся в кислороде. Для больных, которым не требуется респираторная поддержка, дексаметазон также оказался бесполезен.

Напомним также, что накануне во Франции официально рекомендовали не применять распространенный, в частности, в Украине экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test из-за случаев показа ложных результатов.

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