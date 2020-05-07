Политика 20 минут назад

Кабмин уволил уполномоченного по защите государственного языка Монахову

Татьяну Монахову уволили по ее собственному желанию

Кабмин уволил уполномоченного по защите государственного языка Монахову Кабмин уволил уполномоченного по защите государственного языка Монахову
Татьяна Монахова. Фото: Tetiana Monakhova / Facebook

Кабинет министров Украины уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка.

Об этом говорится в распоряжении правительства №491 от 6 мая, опубликованном на сайте Кабмина.

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"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", — говорится в документе.

Напомним, 24 апреля 2020 года Монахова сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

По ее словам, ей не только не платили зарплату, но и не финансировали ее работу. А Кабинет министров не предпринимал никаких действий, чтобы исправить ситуацию. В результате этого она не смогла сформировать Секретариат омбудсмена и нормально работать.

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинета министров назначил Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. До назначения она работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

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25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В частности он предусматривает введение должности уполномоченного по защите государственного языка. 16 июля 2019 года, через 2 месяца после его подписания президентом и опубликования, закон вступил в силу.

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