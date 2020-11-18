Финансы 30 минут назад

Кабмин выделил Государственному ипотечному учреждению 3 млрд грн на выплату долгов

Документ также утверждает условия предоставления в 2020 году государственной гарантии для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам, привлекаемым ГИУ

Фото: Facebook/Кабмин Фото: Facebook/Кабмин
Фото: Facebook/Кабмин

Кабинет министров Украины предоставил государственные гарантии в размере 3 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) по внутренним кредитам.

Об этом говорится в постановлении правительства №1110, которое опубликовано на сайте Кабмина.

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"Предоставить в 2020 году государственную гарантию для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств Государственного ипотечного учреждения по внутренним кредитам (займам), сумма которых не превышает 3 млн грн, привлекаемых с целью финансирования уставной деятельности", — сообщается в постановлении.

Документ также утверждает условия предоставления в 2020 году государственной гарантии для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам, привлекаемым ГИУ.

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Подписывать документы относительно предоставления государственной гарантии Кабмин уполномочил министра финансов.

Ранее сообщалось, Фонд гарантирования анонсировал на 23 октября голландский аукцион по продаже ценных бумаг, которые являются активом АО "Дельта Банк". 

При этом, эмитентом бумаг, выставленных на торги, выступило Государственное ипотечное учреждение.

Напомним, 18 декабря, Кабинет Министров Украины принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения в управление Министерству финансов.

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