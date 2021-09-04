Как оформить загранпаспорт для себя, для ребенка, срочно или прямо дома (ИНСТРУКЦИЯ)

Не так давно в ЕС признали украинские ковид-сертификаты, а наши вакцинированные сограждане чуть ли не впервые за полтора года эпидемии получили возможность практически свободно посещать другие страны. И хотя во многих европейских государствах визы от украинцев не требуют, для путешествий все еще нужны действующие загранпаспорта.

Для тех, кто не хочет искать условия оформления этого документа на сайтах государственных структур, Delo.ua вместе с ГП "Документ" подготовили понятную и простую инструкцию получения заграна. Рассказываем, как оформить заграничный паспорт для себя, для ребенка, в срочном порядке или даже не выходя из дома.

Как оформить загранпаспорт для себя

Где можно подать заявку на оформление биометрического паспорта

Оформить документ можно в местных подразделениях Государственной миграционной службы, в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или же в центрах обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ". Для удобства можно записаться в электронную очередь на сайте или обратиться в центр обслуживания.

Какие документы нужно взять с собой

Взрослому нужно предоставить внутренний паспорт, идентификационный код и при наличии — другой заграничный паспорт. При этом по закону, каждый украинец имеет право оформить второй действующий паспорт для выезда за границу.

Какой срок оформления загаранпаспорта

Обычно документ для выезда за границу делают за 20 дней со дня подачи заявки на его оформление.

Сколько стоит оформление паспорта для выезда за границу

Оформление не бесплатное, за выдачу паспорта в срок не более 20 дней нужно заплатить 694 грн — сюда входит цена услуги и стоимость бланка.

Можно ли получить паспорт быстрее

Да, срочное оформление предусмотрено законом. Загранпаспорт можно получить за семь дней, а в отдельных случаях (смерть родственника, для неотложного лечения или сопровождения тяжкобольного) — за три дня.

Что нужно сделать для быстрого оформления загранпаспорта

Все то же самое, что и при обычном оформлении: прийти в ближайший центр, подать необходимые документы, на месте заполнить заявку, сфотографироваться и осуществить все необходимые платежи. Когда документ будет готов, придет смс-сообщение на номер, указанный при оформлении документов.

Сколько стоит срочное оформление

За эту услугу нужно заплатить 1046 грн в отделении Миграционной службы или 1446 грн без учета банковской комиссии в сети "Паспортный сервис".

Фото: ГП "Документ"

Можно ли оформить загранпаспорт, не посещая центр

Подать заявку на оформление онлайн нельзя, поскольку для снятия отпечатков и фотографирования необходимо личное присутствие человека, однако есть возможность вызвать уполномоченных лиц прямо домой. Такую услугу предоставляют в ГП "Документ". Для этого нужно заполнить форму на сайте, указав количество людей, которым нужны документы, а также удобное место и время.

В назначенный день приедет специальный микроавтобус с необходимым оборудованием для внесения данных, снятия отпечатков, фотографирования и оплаты. Такая услуга по оформлению загранпаспорта стоит от 3228 грн для одного человека или от 1998 грн для группы от шести человек.

Как оформить загранпаспорт для ребенка

Где можно оформить документ для выезда заграницу для ребенка

Как и в случае паспорта для взрослых оформить документ можно в местных подразделениях Госмиграционной службы, ЦНАПах или в центрах обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ".

Кто может подать документы для оформления детского загранпаспорта

Это может сделать один из родителей или законный представитель ребенка, но необходимо учесть, что впоследствии именно этот родитель сможет получить готовый документ. Другому же паспорт отдадут только по целевому нотариальному поручению. Кроме того, с 16 лет ребенок может самостоятельно подать заявку на оформление без согласия и присутствия родителей.

Нужно ли для этого согласие второго родителя

Согласие второго родителя для оформления ребенку загранпаспорта не потребуют. Но надо помнить, что пересечение границы малышом только с одним родителем возможно только при нотариально оформленном разрешении второго родителя.

Нужно ли ребенку присутствовать при оформлении

Смотря какому. До 12 лет это необязательно, но желательно, поскольку в центре точно учтут все требования закона при фотографировании. А вот дети постарше должны прийти для оформления вместе с родителями — с 12 лет снимают отпечатки пальцев, а фото разрешено только на месте. Причем присутствие подростков также нужно для получения готовой биометрики.

Какие нужны документы для подачи заявки на загран

Родитель должен взять с собой свой внутренний паспорт, а законный представитель — еще и документ, который подтверждает опекунство. Для оформления загранпаспорта ребенку до 14 лет нужен оригинал свидетельства о рождении, при наличии идентификационный номер и предыдущий загранпаспорт, если такой оформлялся. С 14 лет потребуют ID-карту, идентификационный номер и опять же предыдущий загранпаспорт, если есть.

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Сколько стоит оформить документ для ребенка

Также, как и для взрослого — 694 грн при оформлении в стандартный срок до 20 дней и 1046 грн за семь дней.

Какие есть особенности при фотографировании ребенка на документы

С 12 лет детей фотографируют только в центрах оформления. Однако до 12 лет фотографию ребенку для загранпаспорта разрешается сделать самостоятельно или в фотоателье с учетом требований ниже:

• это должно быть фото 10х15 см;

• на изображении должно быть более 70% лица, контуры должны быть четкими, а фон — белым;

• ребенок на изображении должен быть один, без игрушек и спинки стула на заднем фоне;

Фото: ГП "Документ"

• ребенок должен смотреть в камеру с закрытым ртом и нейтральным выражением лица;

• младенца желательно фотографировать вертикально, но можно и в позиции лежа на белом покрывале;

• фото должно быть распечатано на матовой бумаге методом классической мокрой печати, а не струйной.

Напомним, ранее в Еврокомиссии призвали Украину убоать для украинцев возможность иметь два действующих паспорта для выезда за границу одновременно. В ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.