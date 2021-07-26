Общество 10 минут назад

Какие страны за полгода чаще всего посещали украинцы (ИНФОГРАФИКА)

В ТОП-3 стран, которые чаще всего посещали граждане Украины первом полугодии 2021 года, вошли Польша, Турция и Египет

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За шесть месяцев текущего года граждане Украины чаще всего посещали Польшу, Турцию и Египет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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Так, согласно данным Госпогранслужбы, за первое полугодие в Польшу ездили более 1,9 млн украинцев.

Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с I полугодием 2020 года) заняла Турция — в этой стране с января по июль побывали 774,5 тысяч украинских граждан.

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Третье место с двойным приростом и общим количеством более чем 705 тысяч поездок граждан Украины занял Египет.

Что касается иностранных граждан, посещавших Украину за первые шесть месяцев текущего года наибольший прирост продемонстрировала Турецкая Республика, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, на 6% выросло количество граждан Германии.

В ГПСУ отмечают, что незначительным в абсолютном количестве, однако очень показательным по сравнению, является рост в полтора раза количества граждан США, которые прибывали в Украину в первом полугодии 2021 года.

Как сообщалось ранее, этим летом украинцы внутри страны чаще всего ищут отдых в Бердянске, Железном порту и Коблево. 

Напомним, Верховная Рада намерена определить основы развития туризма и создать Единый туристический реестр. За принятие соответствующего законопроекта №4162 в первом чтении в конце апреля проголосовал 261 депутат.

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