Происшествия 1 час назад

Катастрофа самолета МАУ: Иран заявил о готовности выплатить компенсации

Компенсации будут выплачиваться в соответствии с международными законами и без дискриминации

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Иран готов выплатить компенсацию в связи со случаем с украинским пассажирским самолетом, который потерпел крушение в воздушном пространстве Ирана в январе 2020 года.

Об этом заявил в субботу, 22 августа, официальному агентству IRNA глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани Зангене, сообщает Xinhua.

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Указано, что он сделал такое заявление перед новым раундом переговоров между представителями авиации двух стран, который состоится в октябре в столице Тегеране.

"Очевидно, что Иран принял на себя ответственность за свою ошибку, и поэтому страна готова к переговорам о выплате полной компенсации за то, что было сделано", — сказал Зангене.

При этом он добавил, что компенсации будут выплачиваться в соответствии с международными законами и без дискриминации.

"Это будет включать любую группу, пострадавшую в результате инцидента", — уточнил иранский чиновник.

Напомним, пассажирский самолет "МАУ" был сбит иранскими ракетами после взлета в воздушном пространстве Тегерана 8 января, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

Позже Иран заявил, что его силы "случайно" сбили самолет.

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24 июля международная группа в Париже завершила предварительный следственный анализ данных, извлеченных из "черных ящиков" самолета.

9 августа министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что окончательный отчет о катастрофе украинского самолета будет опубликован в ближайшее время.

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