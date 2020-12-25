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В мире 1 час назад

KFC представила игровую консоль, в которой можно греть куриные крылышки

Еду можно подогревать с помощью встроенного в KFConsole лотка

KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master
KFConsole. Фото: Cooler Master

Сеть ресторанов быстрого питания KFC представила игровую консоль, позволяющую подогревать еду. Анонс устройства KFConsole опубликован на сайте производителя — компании Cooler Master.

В основе консоли лежит модуль Intel NUC 9 Extreme с процессором Core i9-9980HK частотой 2,4 ГГц, в режиме Turbo Boost достигающей 5 ГГц.

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Устройство имеет 32 ГБ оперативной памяти, видеокарту от ASUS и графический процессор NVIDIA. Для хранения данных выбраны два SSD-накопителя Seagate BarraCuda общим объемом 2 ТБ.

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Консоль поддерживает частоту обновления монитора до 240 Гц, расширение 4К, трассировку лучей в реальном времени.реальности и работу с устройствами виртуальной реальности.

В то же время в корпус KFConsole встроен специальный лоток, позволяющий подогревать куриные крылышки теплом, которое выделяют комплектующие устройства при интенсивной нагрузке.

Cooler Master не уточняет, будет ли устройство массовым продуктом, а если будет, то сколько будет стоить и когда выйдет на рынок.

Напомним, ранее команда Delo.ua познакомилась с игровой приставкой PlayStation 5, разобралась в ее новых технологиях и посчитала, сколько будет стоить игровая зона для офиса, который хочет расслабиться

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