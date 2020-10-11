Киев вошел в ТОП-3 мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, Киев занял третье место в рейтинге загрязнения воздуха в городах мире.

Об этом сообщает ресурс IQAir.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, указано, что по состоянию на 9:00, первое место занял город Дели (Индия) с индексом 167, второе — город Тегеран (Иран) с индексом 158, третье — Киев (Украина) с индексом 153, на четвертом месте Джакарта (Индонезия) — 144, на пятом — Лахор (Пакистан) — 144.

Известно, что в десятку также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Кыргызстан).

При этом по состоянию на 8:00 воскресенья Киев занимал 4 место в этом рейтинге.

Таким образом, жителям столицы не рекомендуется находиться на улице, открывать окна, а в случае необходимости следует выходить в защитных масках.

Ранее в Киеве запустили интерактивную карту качества воздуха.

Также в КГГА предупредили киевлян, что этой осенью их ожидают смог, вонь и задымления из-за сухой погоды, пожаров на торфяниках и поджогов сухостоя.