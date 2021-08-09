Общество 1 час назад

Киевская полиция завершила расследование взрыва в многоэтажке на Осокорках

На скамье подсудимых окажутся пятеро должностных лиц "Киевгаза"

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Главное управление полиции в Киеве завершило расследование дела о мощном взрыве в многоэтажке на углу проспекта Петра Григоренко и улицы Соломии Крушельницкой на столичном жилмассиве Осокорки 21 июня 2020 года. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций десятиэтажного жилого дома по улице Крушельницкой, 1, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, речь идет о нарушении Правил безопасности систем газоснабжения, Кодекса газораспределительных систем и других документов в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

"Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн. Указанное подтверждается выводами проведенных экспертиз", — отмечают в прокуратуре.

Читайте также:
Под Киевом в пятиэтажке прогремел взрыв (ФОТО)

Среди подозреваемых — первый заместитель председателя правления "Киевгаза", три главных инженера управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

Действия сотрудников компании квалифицированы по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

Указанным лицам объявлено о завершении следствия, им открыли материалы производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в апреле прокуратура также сообщала, что принимались меры для заочного сообщения о подозрении еще одному человеку, который в августе 2020 года сбежал на временно оккупированную территории Луганской области.

Напомним, что в августе 2020 года президент Владимир Зеленский объявил, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва на углу проспекта Григоренко и улицы Крушельницкой. При этом до того сообщалось, что пострадавшие не могли попасть в квартиры, которые им раздал Зеленский: в жилом комплексе все еще велось строительство, а в квартирах были лишь голые бетонные стены.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минкульт предоставил киевской оранжерее "Цветы Украины" охранный статус во избежание сноса
Минкульт предоставил киевской оранжерее "Цветы Украины" охранный статус во избежание сноса
Близ Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов — Киев
Близ Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов — Киев
Справи на суму понад 200 млн грн: у ДФС розповіли про провадження щодо корупції у Києві
Справи на суму понад 200 млн грн: у ДФС розповіли про провадження щодо корупції у Києві
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевская школа экономики спрогнозировала курс гривни к доллару в конце 2021 года

  3. Птицефабрика из Fozzy Group открыла в Украине первое фаст-фуд заведение (ФОТО)

  4. Украина 8 августа исчерпала запас природных ресурсов на 2021 год

  5. "Деньги идут не туда": банкиры просят урезать программу "Доступные кредиты 5-7-9"

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...