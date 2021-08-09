Киевская полиция завершила расследование взрыва в многоэтажке на Осокорках

Главное управление полиции в Киеве завершило расследование дела о мощном взрыве в многоэтажке на углу проспекта Петра Григоренко и улицы Соломии Крушельницкой на столичном жилмассиве Осокорки 21 июня 2020 года. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций десятиэтажного жилого дома по улице Крушельницкой, 1, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, речь идет о нарушении Правил безопасности систем газоснабжения, Кодекса газораспределительных систем и других документов в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

"Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн. Указанное подтверждается выводами проведенных экспертиз", — отмечают в прокуратуре.

Среди подозреваемых — первый заместитель председателя правления "Киевгаза", три главных инженера управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

Действия сотрудников компании квалифицированы по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

Указанным лицам объявлено о завершении следствия, им открыли материалы производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в апреле прокуратура также сообщала, что принимались меры для заочного сообщения о подозрении еще одному человеку, который в августе 2020 года сбежал на временно оккупированную территории Луганской области.