Общество 20 минут назад

Киевский сервис проката запретил оставлять велосипеды на Троещине из-за участившихся краж

"В последний месяц ситуация быстро развилась до ужасной и поставила под угрозу дальнейшее существование сервиса"

Фото: Bikenow Фото: Bikenow
Фото: Bikenow

Киевский сервис проката Bikenow запретил парковку своих велосипедов на жилмассиве Троещина из-за многочисленных краж. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы понимаем, что в этом жилмассиве проживает очень много наших преданных клиентов и замечательных неравнодушных людей. Однако тенденция краж велосипедов здесь приобрела угрожающий масштаб", — сказано в нем.

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В Bikenow отмечают, что в первой половине лета такие случаи еще были единичными, компания пыталась своевременно на них реагировать и даже возвращала некоторые велосипеды с помощью полиции.

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"В последний месяц ситуация быстро развилась до ужасной. Даже частичные ограничения зон парковки не помогли: велосипеды продолжили исчезать. Так что нам очень больно было идти на такой шаг, как полный запрет парковки. Нам очень обидно за многочисленных наших замечательных клиентов", — сожалеют в Bikenow.

Сервис проката отмечает, что сложившаяся на Троещине ситуация поставила под угрозу его дальнейшее существование в принципе, потому и было принято непопулярное вынужденное решение.

Напомним также, что в мае Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов. Взять в аренду самокат, равно как и велосипед, можно через приложение Bikenow (Android/iOS).

При этом арендовать самокат можно внутри специальной сервисной зоны, обозначенной на карте желтым цветом. Завершение аренды допустимо внутри "желтой зоны" на станциях и внутри зон парковки, обозначенных зеленым цветом.

Сервис работает по предоплате. Для аренды любого транспорта компании баланс в приложении необходимо пополнить как минимум на 100 грн. Средства списываются со счета во время поездки.

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