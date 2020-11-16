Китай и еще 14 стран создали крупнейшую в мире зону свободной торговли

15 азиатско-тихоокеанских стран подписали соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Документ подписали после восьми лет переговоров 15 ноября в ходе онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в вьетнамской столице Ханое.

Участниками соглашения стали десять стран-членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Перечисленные страны охватывают почти треть мирового населения (а из этого большинство приходится на один лишь Китай), на них приходится около 29% мирового ВВП. Индия ранее также участвовала в переговорах, но вышла из них в 2019 году из-за опасений, что снижение пошлин может нанести ущерб местным производителям. Всего же переговоры велись с ноября 2012 года.

Как отмечает BBC, отмену ряда импортных пошлин в течение 20 лет, затрагивает также сферы интеллектуальной собственности, телекоммуникаций, финансовых услуг, электронной коммерции и профессиональных услуг.

При этом вводятся единые правила происхождения продукции, которые могут существенно повлиять на экономику стран-участниц. В рамках ВРЭП к деталям продукции из любой страны-участницы будет применяться одинаковый таможенный режим, что будет стимулировать компании в этих странах искать поставщиков в этом торговом регионе.

Хотя ВРЭП был инициативой АСЕАН, многие рассматривают его как поддерживаемую Китаем альтернативу Транстихоокеанскому партнерству — торговому соглашению от феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Оно включало США, которые, однако, уже в январе 2017 года вышли из него по решению новоизбранного на тот момент президента Дональда Трампа. После этого соглашение вступило в силу под новым названием "Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства".

Отметим, что в октябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает подписания ЗСТ с Турцией в ближайшее время.