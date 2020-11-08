Экспорт товаров из Украины в октябре вырос на 1,3% — Кабмин

В октябре 2020 года экспорт украинских товаров вырос на 1,3% и составил $4,6 млрд.

Об сообщил премьер-министр Денис Шмыгал в Facebook.

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По его словам, наибольший рост экспорта в этом году наблюдается в Китай — на 88% или на $2,6 млрд.

Также глава правительства заявил, что при существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет $407 млрд.

Ранее сообщалось, что в январе — сентябре 2020 года Украина экспортировала 98,05 тысяч т сахара на сумму $36,9 млн.

Причем этот показатель более чем в 2 раза ниже экспорта сахара за аналогичный период минувшего года (219,9 тысяч т сахара на $79,3 млн).

Также стало известно, что в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу.

Из-за незаконных сделок государственный бюджет недополучил более 4 млн грн обязательных платежей.