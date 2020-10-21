Политика 1 час назад

Кличко організував сітку зі скупки голосів, тому що не впевнений в своїх силах, — Фірсов

Чи зможе діючий мер перемогти на виборах чесно, задається питанням інший кандидат на пост міського голови

Єгор Фірсов. Фото: Facebook-сторінка політика Єгор Фірсов. Фото: Facebook-сторінка політика
Єгор Фірсов. Фото: Facebook-сторінка політика

Мер Києва Віталій Кличко сумнівається у власних силах, тому за участі людей "смотрящего" Дениса Комарницького будує сітку з підкупу виборців. Про це заявив екс-нардеп, політик та кандидат на виборах київського міського голови Єгор Фірсов, йдеться у сюжеті телеканалу "НАШ".

"Це відверто ганебна ситуація, коли мер Києва, цивілізованого міста, члени його команди, його партії скуповують голоси за 300 гривень. Фактично мова йде про побудову так званої "сітки", коли люди, приходячи на вибори, будуть голосувати за відповідну кандидатуру і отримувати за це 300 гривень. Тож діючий мер Віталій Кличко не може перемогти чесно? Це спонукає до дуже поганих думок: що сам Кличко в курсі про те, що його команда фактично будує сітку", — констатував політик.

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Він зазначив, що люди "смотрящего" Дениса Комарницького будують "сітку" з підкупу виборців на гроші, які вони вимили з бюджету столиці.

"Бюджетні гроші віддали якомусь "смотрящему", а зараз команда цього "смотрящего" створює подібні схеми з будівництва сіток, де вони за 300 гривень спонукають людину проголосувати за Віталія Кличка", — зазначив Фірсов.

Його екс-колега по парламенту та кандидат у мери Микола Томенко у свою чергу зазначив, що скупка голосів покликана допомогти УДАРівцям залишитися при владі.

"Було зрозуміло, що команда Кличка — зокрема ці, "перевірені" корупцією в гіршому сенсі цього слова депутати Київради захочуть зберегтися при владі. І вони будуть використовувати ці схеми. Вони спочатку вкрали з бюджету, а тепер те, що вкрали, вони вкладають у підкуп вас. Я думаю, що 300 чи навіть 1000 гривень не вартує того", — зазначив політик.

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Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня нардеп Гео Лерос оприлюднив записи прихованою камерою, де кандидат в депутати Київської міськради від партії Віталія Кличка УДАР Михайло Терентьев, за данними Лероса, зі своїм помічником обговорюють побудову сіток з підкупу виборців.

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вібори.

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